Italia Under-21, alle 18:30 il match con l'Armenia: Ndour parte titolare
L'Italia Under 21 di Silvio Baldini sfida l'Armenia nel penultimo turno del Girone E di qualificazione agli Europei U21 2027. La partita si gioca oggi alle ore 18:30 (in diretta su Rai 2), presso l'FFA Academy Stadium di Yerevan, dove agli Azzurrini serve una vittoria con il maggior scarto di gol possibile per migliorare la differenza reti generale. Di seguito le formazioni ufficiali del match, dove figura dal 1' anche il centrocampista viola Cher Ndour:
ARMENIA U21 (4-3-3): Ghazaryan, Krmzyan, P. Manukyan, A. Hakobyan, Tsarukyan; H. Sargsyan, D. Hakobyan, Askaryan; M. Hakobyan, Eloyan, Harutyunyan. All: Gyulbudaghyants
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani, Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi, Pisilli, Lipani, Ndour, Fini, Camarda, Koleosho. All: Baldini.
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