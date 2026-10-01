Darmian per Palladino: accordo con il Bologna per il terzino ex Inter

Matteo Darmian sarà un giocatore del Bologna. Come riporta Fabrizio Romano, il club rossoblu ha chiuso l'accordo con gli agenti del calciatore ex Inter che si stava già allenando con la squadra di Palladino dopo l'infortunio occorso ad Emil Holm per la fascia destra. Darmian sottoscriverà con la società emiliana un accordo fino al giugno 2027 più opzione per prolungare l’intesa fino al 2028.