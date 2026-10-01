TMW esalta Amatucci: "Acquisto top del Deportivo, messaggio a Mancini"

Un un focus sulle prestazioni di Lorenzo Amatucci in questo inizio di campionato con la maglia del Deportivo in Spagna, la testata esalta il momento del centrocampista ceduto dalla Fiorentina per 2,5 milioni di euro in estate più il 20% sulla futura rivendita. "Un vero affare" per gli spagnoli che lo hanno fatto giocare tutte e 6 le partite giocate fin qui dalla squadra allenata da Antonio Hidalgo. Pochi dubbi per la stampa galiziana che lo considera già uno dei grandi acquisti dell'estate e di fatto prestazioni che sono anche un messaggio per il ct Roberto Mancini per la prossima finestra internazionale. A trovare il pelo nell'uovo si registra un calo di rendimento nelle ultime due partite contro Getafe e Siviglia, entrambe le partite non aveva Soriano al suo fianco. Queste le statistiche di Amatucci in stagione:

Presenze: 6

Minuti: 540

Gol: 0

Assist: 1