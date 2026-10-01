Lautaro ora è dietro solo a Batistuta e Messi: 3° marcatore all-time dell'Argentina
Lautaro Martinez insegue Batistuta e Messi. Con il gol messo a segno nella notte nell'amichevole vinta 4-0 dall'Albiceleste contro la Bolivia, "El Toro" è diventato il terzo miglior marcatore della storia della nazionale sudamericana, agganciando così Sergio Aguero a 41 gol totali. Al secondo posto resta Gabriel Omar Batistuta con 55 gol messi a segno con l'Argentina, irraggiungibile Lionel Messi al primo posto con 125 gol in 207 presenze. Questa la classifica all-time dei bomber dell'Albiceleste:
La classifica
1. Lionel Messi - 207 presenze, 125 gol
2. Gabriel Batistuta - 78 presenze, 55 gol
3. Lautaro Martínez - 85 presenze, 41 gol
4. Sergio Agüero - 101 presenze, 41 gol
5. Hernan Crespo - 64 presenze, 35 gol
6. Diego Maradona - 90 presenze, 33 gol
7. Gonzalo Higuaín - 75 presenze, 31 gol
8. Angel Di María - 145 presenze, 31 gol
9. Leopoldo Luque - 41 presenze, 21 gol
10. Daniel Passarella - 65 presenze, 21 gol
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