Frosinone, Bracaglia: "Che emozione il gol alla Fiorentina. L'ho rivisto un'infinità di volte"

Il difensore del Frosinone, Gabriele Bracaglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, ripercorrendo il proprio percorso in gialloazzurro e l’emozione di aver raggiunto la Serie A. "Ho iniziato a Frosinone a cinque anni, ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile e ho coronato il sogno di giocare in Serie A. È stato qualcosa di magnifico. Ho sempre desiderato giocare nella massima categoria con la maglia del Frosinone".

Il giocatore è poi tornato sul suo primo centro nella massima serie, realizzato contro la Fiorentina: "L'ho rivisto un'infinità di volte, è stata un'emozione incredibile. Speriamo di farne altri, ma il primo non si dimentica mai".