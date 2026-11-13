Frosinone, Bracaglia: "Che emozione il gol alla Fiorentina. L'ho rivisto un'infinità di volte"
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Il difensore del Frosinone, Gabriele Bracaglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, ripercorrendo il proprio percorso in gialloazzurro e l’emozione di aver raggiunto la Serie A. "Ho iniziato a Frosinone a cinque anni, ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile e ho coronato il sogno di giocare in Serie A. È stato qualcosa di magnifico. Ho sempre desiderato giocare nella massima categoria con la maglia del Frosinone".
Il giocatore è poi tornato sul suo primo centro nella massima serie, realizzato contro la Fiorentina: "L'ho rivisto un'infinità di volte, è stata un'emozione incredibile. Speriamo di farne altri, ma il primo non si dimentica mai".
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