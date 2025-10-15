Italia-Norvegia, già venduti 35mila biglietti: San Siro verso il record d'incasso

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il giorno dopo il successo con Israele, la Nazionale italiana già guarda alle ultime due gare di qualificazione al Mondiale in programma a novembre: giovedì 13 gli Azzurri saranno di scena a Chisinau per affrontare la Moldova e domenica 16 ospiteranno a Milano la Norvegia, prima a punteggio pieno nel Gruppo I a quota 18 punti con tre lunghezze di vantaggio sull'Italia. Per la sfida con gli scandinavi sono stati già venduti 35.000 biglietti e lo stadio 'Giuseppe Meazza' va quindi ancora una volta riempiendosi dopo il record d'incasso (1.683.000 euro) per un match della Nazionale fatto registrare otto mesi fa, in occasione della sconfitta con la Germania nella gara d'andata dei quarti di finale di Nations League.

I tagliandi - in vendita a partire da 14 euro - possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. (ANSA).