Italia-Israele, scontri in città a Udine: un giornalista ferito

Nonostante la manifestazione si sia ufficialmente conclusa prima del fischio d'inizio, mentre al Bluenergy Stadium è in corso la partita Italia-Israele, nelle vie di Udine si registrano ancora scontri a distanza tra alcuni gruppi di manifestanti pro-Pal e le forze dell’ordine. Questi gli aggiornamenti su quanto sta accadendo in queste ore. Il corteo si era svolto finora in modo pacifico, e la maggior parte dei partecipanti era rimasta in piazza Primo Maggio, punto di arrivo della marcia. Tuttavia, secondo quanto riportato da Repubblica.it, alcuni manifestanti coinvolti nei disordini avrebbero sollevato delle transenne per colpire i mezzi blindati della polizia. Si segnalano anche lanci di pietre, bottiglie e pezzi di grondaie staccati da alcune abitazioni.



Le forze dell’ordine hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni e con l’utilizzo degli idranti dei mezzi antisommossa e dei vigili del fuoco. Come riferisce l’ANSA citando fonti sanitarie, un giornalista è rimasto ferito durante la sassaiola scoppiata in centro tra manifestanti pro-Pal e polizia. Il reporter ha riportato un “trauma cranico importante” ed è stato prima soccorso dal personale di un’ambulanza, poi trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero comunque tali da far temere per la vita. Al momento non è ancora chiara la dinamica precisa dell’accaduto.