Roma, Pellegrini può essere reintegrato. Viola, Milan e West Ham lo volevano in estate

vedi letture

Lorenzo Pellegrini potrebbe presto essere reintegrato nella Roma. Dopo un'estate vissuta da separato in casa, il tecnico Gian Piero Gasperini è tornato a impiegarlo col Pisa prima della sosta e ieri mattina l'ha schierato nell'amichevole giocata dai giallorossi contro il Roma City. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026 e non verrà rinnovato, era già stato avvisato qualche settimana prima delle dichiarazioni pubbliche di Gasperini e Massara. West Ham, Fiorentina e Milan sono le tre squadre che si sono avvicinate senza mai affondare il colpo in estate, il mercato turco rimarrà aperto fino al 12 settembre, ma la proposta del Trabzonspor è stata rispedita al mittente.

Lorenzo era stato chiaro: ‘no’ ad Arabia e Turchia. La volontà è sempre stata quella di rimanere nei principali campionati europei per provare a convincere Gattuso in questi mesi d’avvicinamento al Mondiale che prima va conquistato dalla Nazionale. A riferirlo è Il Messaggero.