Lacrime e doppietta per Messi con l'Argentina. Vincono anche Brasile e Uruguay
Aspettando le Nazionali europee di stasera, nella notte sono andate in scena le gare di qualificazione al Mondiale per i Paesi del Sudamerica. Quasi tutti risultati scintillanti per le favorite dei match, con l'Argentina che travolge il Venezuela in quella che dovrebbe essere stata l'ultima gara in Patria di Messi (doppietta) con l'Albiceleste. Un 3-0 secco per i campioni del mondo come per il Brasile di Ancelotti, che ha sconfitto il Cile esattamente come accaduto anche in Uruguay, dove la Celeste ha sparigliato il Perù. 3-0 anche per la Colombia ai danni della Bolivia. Infine, 0-0 tra Paraguay ed Ecuador.
I risultati delle partite giocate nella notte.
Argentina-Venezuela 3-0
39' e 80' Messi, 76' Lautaro
Brasile-Cile 3-0
38' Estevao, 72' Paqueta, 76' Guimaraes
Colombia-Bolivia 3-0
31' J. Rodriguez, 74' Cordoba, 83' Quintero
Uruguay-Perù 3-0
14' Aguirre, 58' De Arrascaeta, 80' Vinas
Paraguay-Ecuador 0-0
La classifica
1. Argentina 38 punti
2. Brasile 28 punti
3. Uruguay 27 punti
4. Ecuador 26 punti
5. Colombia 25 punti
6. Paraguay 25 punti
7. Venezuela 18 punti
8. Bolivia 17 punti
9. Perù 12 punti
10. Cile 10 punti
