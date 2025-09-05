Viola in Nazionale, attesi oggi Kean, Gudmundsson, Pongracic e Sohm: il recap

Sono giorni di sosta per le Nazionali e la Fiorentina ne conta ben otto in giro per il mondo, impegnati con le rispettive Selezioni. Il primo viola a (non) scendere in campo è stato ieri Tariq Lamptey, rimasto tutta la gara in panchina nel pareggio del Ghana per 1-1 con il Ciad. Oggi si prosegue con diverse gare da monitorare attentamente come quella di Moise Kean, che dovrebbe guidare l’attacco nella prima Italia di Gattuso contro l’Estonia.

Titolarissimo anche Gudmundsson, in campo alle 20.45 con la sua Islanda contro l’Azerbaigian. Allo stesso orario in campo anche la Croazia di Pongracic e la Svizzera di Sohm, che se la vedranno rispettivamente contro Far Oer e Kosovo. Nel pomeriggio in campo anche i giovani viola. Alle 18.45 l’Italia Under 21 giocherà con il Montenegro nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Fra gli azzurrini ci sarà Ndour, a differenza invece di Comuzzo, rientrato nelle scorse ore al Viola Park dopo aver lasciato per infortunio il ritiro di Tirrenia. In campo domani sera, infine, la Bosnia di Dzeko e Kospo contro San Marino.