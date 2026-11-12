La Costa d'Avorio vince 2-1 col Gambia ma Oulai resta in panchina

La Costa d'Avorio supera il Gambia per 2-1 nella sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, conquistando tre punti importanti nel Gruppo C. Una vittoria arrivata al termine di una gara indirizzata già nel primo tempo, nella quale però non ha trovato spazio Christ Inao Oulai, centrocampista della Fiorentina, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

La formazione guidata dal commissario tecnico Hervé Renard parte forte e sblocca il risultato al 17' grazie alla rete di Malick Yalcouyé, servito da Nicolas Pépé. Passano appena sette minuti e gli Elefanti trovano il raddoppio con Elye Wahi, che al 24' concretizza l'assist di Yan Diomande. Il Gambia riesce comunque a riaprire la partita al 38' con Musa Barrow, ex attaccante di Atalanta e Bologna, ma nella ripresa il risultato non cambia.

Per quanto riguarda Oulai, il giocatore viola non è stato impiegato neppure a gara in corso. Renard ha preferito affidarsi inizialmente a Sangaré, Diallo e Yalcouyé, lasciando il centrocampista della Fiorentina tra le riserve. Per il giovane ivoriano, dunque, nessun minuto in questa prima sfida della sosta, con la possibilità di trovare spazio nel prossimo impegno contro il Gambia, in programma il 17 novembre.