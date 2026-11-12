Pruzzo: "Riscatto di Gonçalves? Il portoghese non mi ha ancora convinto"

Roberto Pruzzo ha analizzato il momento della Fiorentina e alcune delle questioni aperte in casa viola nel corso di un intervento a Lady Radio. Tra i temi affrontati anche il futuro di Pedro Gonçalves, per il quale il club dovrà valutare con attenzione l'eventuale riscatto fissato a 25 milioni di euro. «È un calciatore forte, ma servono ulteriori conferme. I numeri del campionato portoghese vanno contestualizzati, perché non è una competizione come la Serie A. Cercherei di valutare le sue prestazioni in questo periodo, anche in base al tipo di partite che dovrà affrontare», ha dichiarato l'ex attaccante viola.

Per Pruzzo resta da chiarire soprattutto quale possa essere la collocazione tattica del portoghese nella squadra di Vanoli e se sia in grado di garantire continuità di rendimento. «Negli spazi, contro squadre che difendono male, è un conto. Bisogna capire se sia davvero un trequartista e se possa avere un futuro in quel ruolo alla Fiorentina. Te lo puoi permettere? Garantisce continuità? Saranno il campo e il tempo a dare le risposte». Infine, un riferimento anche ad Atta, uno degli investimenti più importanti della società: «È stato uno dei calciatori più pagati, ma dove lo metti nel sistema?».