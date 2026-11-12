La Fiorentina torna su Bakayoko? Dal Belgio sicuri: "Lascerà il Lipsia"
La Fiorentina potrebbe tornare alla carica per Johan Bakayoko in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. L'esterno offensivo belga, già accostato in passato al club viola, sarebbe infatti destinato a lasciare il Lipsia a gennaio, aprendo così nuovi scenari per il suo futuro. Una situazione che potrebbe riaccendere l'interesse della società gigliata, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo.
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato belga Sacha Tavolieri, Bakayoko sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina, che resta tra le possibili pretendenti per il giocatore. Il Lipsia sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, una valutazione che potrebbe rendere l'operazione interessante per diversi club. Per il momento non si registrano sviluppi concreti sul fronte viola, ma il nome del classe 2003 potrebbe tornare d'attualità nelle prossime settimane.
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