ITALIA FEMM., Anche la viola Cafferata in azzurro

Saranno quattro le calciatrici della Fiorentina protagoniste stasera a Genova con la Nazionale Italiana Femminile: per l'amichevole di lusso contro il Brasile la CT Milena Bartolini ha infatti chiamato anche Federica Cafferata, centrocampista classe 2000 delle viola che si aggiunge alle compagne Katja Schroffenegger, Alice Tortelli e Michela Catena nel gruppo delle azzurre. Per Cafferata quella di stasera sarà una partita speciale,perchè potrebbe arrivare il debutto in nazionale proprio nella sua città, Genova. Il fischio d'inizio di Italia-Brasile è previsto per le 18:30.