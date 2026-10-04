Italia, quanti cambi con la Turchia: Fagioli in panchina dopo 180' in campo

L’Italia cerca conferme contro la Turchia. Domani al Dall’Ara di Bologna gli azzurri di Roberto Mancini chiuderanno la lunga sosta di Nations League, con l’obiettivo di dare continuità al successo per 4-1 a Bursa e al pareggio per 1-1 con la Francia, arrivati dopo il ko contro il Belgio. Sono previste diverse rotazioni: Di Lorenzo potrebbe tornare titolare a destra, mentre Mancini è atteso al fianco di Bastoni. In regia Romano dovrebbe rilevare Tonali, con Barella e Doumbia ai suoi lati (solo panchina dunque per Fagioli che ha giocato 180' tra la sfida di Bursa contro la formazione di Montella e poi 90' a Parigi contro la Francia). Davanti spazio a Scamacca, affiancato da Maldini e Cambiaghi, mentre Kean ha saltato la rifinitura. Ulteriori indicazioni arriveranno dalla conferenza stampa del ct, in programma alle 19.30. Lo riporta TMW.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Maldini, Scamacca, Cambiaghi.