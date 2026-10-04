Genoa, contatti per il nuovo ds: in lista ci sono anche Corvino e Pradè

Il Genoa - prossimoa avversario della Fiorentina in campionato - si muove per il possibile nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il club rossoblù ha avviato i primi contatti, in attesa della decisione definitiva di Diego Lopez.

Tra i nomi in lista figurano anche Pantaleo Corvino e Daniele Pradè, entrambi legati alla storia della Fiorentina. A completare il quadro dei profili indicati dal giornalista di Sky Sport ci sono Giovanni Rossi e Nicolas Burdisso, altro ex dirigente viola.