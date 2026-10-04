Spalletti su Vlahovic: "Deve raggiungere la tranquillità, spesso si incasina da solo"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato dell'aumento di capitale del club da 250 milioni di euro: "Mi sento ancora più responsabilizzato nella mia professione, c’è un po’ di pressione in più - ha sottolineato -. Devi essere disponibile al lavoro, ma mi fa piacere far parte di tutto questo. La proprietà interviene per garantire stabilità al club: la famiglia ha molto a cuore la Juventus". Tornando alla stagione scorsa, il mister ha espresso un'opinione sul perché Dusan Vlahovic non si è espresso al 100%: "Perché deve ancora raggiungere la tranquillità - ha commentato il mister toscano -. Deve trovare un equilibrio personale, perché si incasina da solo: se gli dai troppo gas e se gliene dai troppo poco. È questione di equilibrio, di temperatura emotiva da trovare".

Infine un commento su un giocatore dei bianconeri che lo ha ispirato: "Sicuramente Gianluca Vialli - dice senza esitazioni -. Da giocatore mi sbatteva per terra nei contrasti, poi mi dava la mano e mi sorrideva. Così viveva il calcio. Portava potenza, sorriso e rispetto sul campo. Ti buttava giù come un gladiatore e ti rialzava come un fratello: capivi subito chi fosse davvero"