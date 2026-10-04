Atta a SkySport: "Con Grosso abbiamo lavorato bene. Vanoli ha le idee chiare"
Arthur Atta, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a SkySport per commentare l'avvio di stagione dei viola, caratterizzato dalla successione in panchina tra Grosso e Vanoli dopo sole tre giornate di campionato: "A volte non sappiamo come spiegare le cose. Durante il ritiro con Grosso abbiamo lavorato bene, pensavamo di poter fare qualcosa e diventare una bella squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti", ha esordito il francese. "Adesso stiamo lavorando con Vanoli, le sue idee sono chiare: lui vuole che diventiamo una squadra.
Dobbiamo correre insieme e fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, ma dobbiamo metterle al servizio del collettivo", ha proseguito. "Durante la sosta stiamo lavorando bene, ci sentiamo bene".
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