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Fiorentina, Federcalcio argentina e Serie A celebrano il gol di Mastantuono
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Non solo la Fiorentina, anche la Federcalcio argentina e la Lega Serie A celebrano Franco Mastantuono. Il talentuoso attaccante viola è andato in rete stanotte con l'Albiceleste, nel 7-0 contro il Burkina Faso, trovando il suo primo gol con la Nazionale maggiore davanti a un Monumental gremito. Una soddisfazione personale immensa per il classe 2007, lasciatosi andare a commenti sicuri di sé dopo la partita e contento del momento di forma.
Per celebrarlo, su Instagram ecco un post in collaborazione tra la società viola, la Serie A e la AFA, Federazione calcistica argentina che hanno pubblicato un'immagino tanto semplice quanto simbolca, ovvero Mastantuono che esulta dopo la rete di stanotte. Eccola:
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