Federico Fazio: "Nico Paz o Mastantuono? Ecco chi può raccogliere l'eredità di Messi"

L'ex difensore argentino (in Italia con le maglie di Roma e Salernitana) Federico Fazio, all'interno di Lobanovski, podcast de L'Ultimo Uomo: "Nico Paz può prendere l'eredità di Messi. Non potrà mai essere Messi certo ma può prendersi delle responsabilità. Poi c'è Franco Mastantuono: non ha giocato tanto l'anno scorso ma è difficile arrivare al Real Madrid a diciotto anni. Adesso deve abituarsi all'Italia e qui può far bene. Nico Paz mi piace tanto ed è un po' più avanti rispetto a Mastantuono".