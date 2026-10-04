Dragusin, sosta da dimenticare. Ma torna a Firenze più carico di prima

La sosta con la Romania non ha regalato soddisfazioni a Radu Dragusin, protagonista di una serata da dimenticare contro la Polonia: espulsione e rigore procurato dopo appena 20 minuti, con la gara poi terminata 6-0. Una parentesi complicata per il difensore, il cui rapporto con la Nazionale continua a essere caratterizzato da alti e bassi e da una centralità non sempre corrispondente alle sue aspettative. Come sottolinea La Nazione, però, la squalifica gli permetterà di rientrare prima al Viola Park, guadagnando tempo prezioso per lasciarsi alle spalle la delusione e concentrarsi nuovamente sulla Fiorentina.

A Firenze il quadro è infatti completamente diverso: Vanoli ha sempre puntato su di lui e Dragusin ha risposto con una prestazione di altissimo livello contro il Napoli, mettendo in mostra fisicità, aggressività e capacità di difendere in avanti. Qualità fondamentali per una squadra ancora alla ricerca dei propri automatismi. Per il quotidiano locale, il suo ritorno anticipato può quindi trasformare la rabbia accumulata con la Romania in un'arma preziosa: "Rientra arrabbiato, forse deluso, desideroso di voltare pagina". E per Vanoli, conclude il quotidiano, può essere una gran bella notizia.