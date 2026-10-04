Sentite Borja Valero: "Mastantuono farà più gol di Paz. Franco si viva Firenze"

Borja Valero, intervenuto durante SportMediaset, che ha detto la sua sul possibile dualismo tra Nico Paz e Franco Mastantuono, due dei possibili eredi di Lionel Messi nella Nazionale argentina: “Penso che Franco farà più gol di Nico, ma sicuramente vorrei essere al posto di Scaloni, perché ha davvero una grande scelta”, ha spiegato l'ex centrocampista viola.

Borja Valero, che a Firenze ha vissuto alcuni degli anni più importanti della sua carriera e che ancora oggi vive in città, ha poi rivolto un consiglio personale al numero 30 della Fiorentina, invitandolo a godersi pienamente la sua nuova esperienza in riva all'Arno. “A Franco direi di vivere Firenze. Se riuscirà a entrare in sintonia con i fiorentini, si troverà sicuramente molto bene in città”, ha aggiunto Borja.