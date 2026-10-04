FirenzeViola Scatta l’operazione Genova. E Vanoli (finalmente) ritrova i tanti nazionali

Martedì la ripresa al Viola Park dopo le 48 ore di libertà. Rientri fino a giovedì, confermato il 4-2-3-1: Pellegrino resta avanti su Beto.

Il lavoro è stato intenso, adesso arriva il momento di raccoglierne i frutti. Il conto alla rovescia verso la trasferta di Genova scatterà martedì mattina al Viola Park, quando la Fiorentina riprenderà gli allenamenti dopo le 48 ore di libertà concesse da Paolo Vanoli al termine del test di sabato contro la Primavera. Le doppie sedute hanno scandito quasi tutta la sosta, consentendo al tecnico di insistere sui propri principi. Sabato 10, contro il Genoa, servirà tradurre quella fatica in risposte sul campo. Prima, però, ci sarà una settimana da sfruttare fino all’ultima seduta, ricomponendo progressivamente il gruppo.

Nazionali, rientri alla spicciolata

Beto ha giocato d’anticipo: rientrato dagli impegni con la Guinea Bissau, ha partecipato già all’allenamento congiunto, offrendo buone indicazioni sul piano fisico. Domani sono attesi a Firenze Oulai e Dragusin: il centrocampista dopo il secondo tempo disputato nell’amichevole contro il Camerun, il difensore grazie al ritorno anticipato seguito all’espulsione di venerdì contro la Polonia in Nations League. Da martedì toccherà a Fagioli, Ndour e Njie, tutti impegnati domani con le rispettive selezioni. Mercoledì sarà il turno di Pongracic, mentre Mastantuono arriverà nella notte tra mercoledì e giovedì. Un calendario che imporrà a Vanoli di calibrare i carichi e reinserire gradualmente i nazionali nel lavoro della squadra.

Il modulo è scelto, Pellegrino in vantaggio

La strada tattica è già segnata. Fin dalla ripresa Vanoli tornerà sui concetti approfonditi durante la sosta, con il 4-2-3-1 al centro del progetto. Equilibrio e continuità di gioco dovranno accompagnare la Fiorentina verso Marassi, dove sarà chiamata a mostrare i progressi costruiti al Viola Park. Davanti, intanto, Pellegrino conserva un vantaggio su Beto nella corsa al posto di prima punta: le prossime sedute serviranno al tecnico per completare le valutazioni e scegliere gli uomini cui affidare la ripartenza.