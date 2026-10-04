Dagli inviati Massimiliano Alvini e l'aneddoto al Franchi: "Vi dico cosa mi hanno urlato i tifosi viola"

Massimiliano Alvini, intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha scherzato anche sulle urla e le 'offese' dei tifosi della Fiorentina nei suoi confronti durante la partita, stravinta dal suo Frosinone, giocata al Franchi nel giorno del centenario viola: "Quando scendo in panchina, nei secondi prima del fischio d'inizio ho emozione. Io amo il Palio di Fucecchio, la mia città, nella sua bellezza: prima della partenza provo quella stessa emozione".

E a Firenze com'è andata con i tifosi? Avete vinto 3-0 nel giorno della festa del loro centenario...

"Abbiamo fatto una grande prestazione, con anche fortuna, vincendo 3-0 nel giorno del centenario. Mi urlavano: 'Mettiti a sedere' e non ci facevo caso. Poi uno mi fa: 'Mettiti a sedere che tanto la tua contrada non vincerà mai il Palio!'. Quella cosa mi ha colpito più di tutte le altre (ride, n.d.r.)".