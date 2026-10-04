Dall'Argentina, Soulé sull'ultima di Messi: "Sarà triste ma bello: Leo è un'eroe"

C’è anche Matias Soulé tra i protagonisti dell’attesa per l’ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina. L’attaccante della Roma si prepara a vivere una serata speciale allo Stadio Monumental, dove martedì la Seleccion affronterà il Benin. Un appuntamento che va oltre il risultato e che permetterà a compagni e tifosi di salutare il capitano argentino al termine della sua lunga avventura con la nazionale.

Il talento giallorosso ha raccontato tutta la propria emozione per l’opportunità di essere presente in un momento così importante: "È qualcosa di davvero speciale; sono così fortunato a essere qui e a vivere questa finale. C'è un po' di tristezza, perché segna la fine della sua avventura in Nazionale, ma mi sento molto fortunato a poter assistere a quest'ultima partita. È un momento incredibilmente emozionante per tutti: lui è l'idolo di tutti, l'eroe della nazionale argentina. Sarà triste, ma anche bellissimo". L’Argentina arriva all’appuntamento dopo il roboante 7-0 rifilato al Burkina Faso, ma l’attenzione è inevitabilmente rivolta soprattutto alla celebrazione di Messi. Sarà una serata fatta di emozioni contrastanti: da una parte la tristezza per la fine di un’epoca, dall’altra l’orgoglio di poter accompagnare il più grande della storia nel suo ultimo appuntamento con l’Albiceleste.