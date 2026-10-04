Ferrari: "Fiorentina, una nuova fase nel segno dei Commisso. Non esistono scorciatoie"

La storia dei primi cento anni e lo sguardo rivolto al futuro. Dopo aver partecipato al panel dedicato al centenario della Fiorentina al Festival dello Sport di Trento, il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha condiviso sul proprio profilo LinkedIn una riflessione sul percorso del club. Al centro del suo messaggio, l’eredità di Rocco Commisso e Joe Barone, l’impegno della famiglia Commisso e la volontà di costruire una nuova fase attraverso lavoro, programmazione e crescita. Questo il suo post: "Partecipare al Festival dello Sport di Trento, promosso da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, è stata un'importante occasione per raccontare la ACF Fiorentina di oggi e, soprattutto, quella di domani. Nel calcio non esistono scorciatoie: servono visione, lavoro e fondamenta solide.

Un percorso che porta la firma di Rocco Commisso e Joe Barone e che oggi prosegue con l'impegno della famiglia Commisso, di Giuseppe e Catherine. Stiamo costruendo una nuova fase, con una squadra rinnovata, giovani di talento e giocatori di esperienza chiamati a crescere insieme, supportati da nuove competenze e progettualità all'interno del club. Firenze ha una grande ambizione e una straordinaria passione per questi colori. Il nostro compito è trasformare questa energia in un percorso credibile, fatto di lavoro quotidiano, crescita e responsabilità. Con determinazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro".