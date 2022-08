INTER, Addio Sanchez: ha rescisso. Ora l'OM...

In queste ore Alexis Sanchez e l'Inter si sono detti addio. L'attaccante cileno classe 1988 infatti si è presentato oggi nella sede nerazzurra per definire tutti i dettagli e firmare la sua risoluzione del contratto dopo tre stagioni in nerazzurro. L'attaccante è pronto così a lasciare anche l'Italia per rispondere alla chiamata dell'Olympique Marsiglia.