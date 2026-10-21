L'Inter alle 21 ospita in Champions lo Shakhtar: le formazioni ufficiali del match

L'Inter alle 21 ospita in Champions lo Shakhtar: le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
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Ieri alle 20:20News
di Redazione FV

Scende in campo l'Inter alle 21, nel mercoledì sera di Champions League. I nerazzurri, prossimi avversari della Fiorentina in campionato, ospitano in casa lo Shakhtar Donetsk dopo le prime due sconfitte nella League Phase. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kaua Elias. All. Arda Turan