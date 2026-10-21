Il Como dà spettacolo in Champions: poker allo United, finisce 4-1

Il Como dà spettacolo in Champions: poker allo United, finisce 4-1FirenzeViola.it
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Ieri alle 20:43News
di Redazione FV

Il Como non fa sconti neanche in Champions League e dopo la vittoria contro la Fiorentina, fa la voce grossa anche contro il Manchester United. La squadra di Fabregas dà una grande prova di forza contro i Red Devils, sconfitti per 4-1 al Sinigaglia: apre le marcature Nico Paz ad inizio gara, Douvikas raddoppia in apertura di ripresa e l'argentino firma poi la doppietta personale, prima che un colpo di testa di Ramon chiuda il conto con un poker finale.

A nulla serve la rete di Zirkzee nel finale, il punteggio è in cassaforte con ampio anticipo. Con questo risultato i lariani salgono al sesto posto momentaneo della classifica, mentre gli inglesi galleggiano a metà graduatoria.