FirenzeViola Dodo in rampa di lancio. Nel momento del bisogno Vanoli riflette sul brasiliano

La pazza idea di Vanoli in vista dell'Inter domenica: schierare il brasiliano a destra con Jimenez che potrebbe andare sulla sinistra

Ogni giorno che passa aumentano le possibilità di vedere Dodo tornare titolare della Fiorentina dopo aver giocato dal 1' all'esordio con la Roma e poi essere scomparso dai radar - causa mercato - prima di riapparire quasi all'improvviso dopo la sosta con minuti contro Genoa e Como. Domenica prossima a San Siro il brasiliano è un serio candidato a prendersi una maglia da titolare vista la difficoltà dell'impegno e i dubbi che non si dissolvono su Valdepenas o Viery a sinistra. In questi giorni Vanoli sta valutando davvero se ributtare nella mischia Dodo.

Dodo scalpita, Vanoli ci pensa

Il brasiliano nelle ultime settimane ha silenziato i social e ha provato a lavorare al massimo per provare a ritagliarsi uno spazio in questa Fiorentina, considerando che ne va anche della sua carriera. Perché al di là di quelli che saranno i discorsi legati al rinnovo con il club viola che conserva la speranza di trovare un accordo, per Dodo il prossimo sarà presumibilmente l'ultimo grande contratto della carriera visto che si avvicina ai 30 anni e per un esterno l'età conta ancora di più. Il calciatore non ha sciolto le riserve in merito alle avances della Fiorentina, per adesso è concentrato solo sul campo e lascia agli agenti eventuali riflessioni. La priorità è ritrovare posto alla Fiorentina.

A San Siro dal primo?

10 minuti contro il Genoa, 20 contro il Como: seguendo questa logica ci potremmo aspettare 30 minuti domenica pomeriggio a San Siro, anche se sappiamo che Vanoli non può ragionare così. Le sensazioni che dà il brasiliano in allenamento e anche negli spezzoni di partita però sono buoni e allora chissà che davvero non possa avere una maglia da titolare. Per adesso è solo un'ipotesi, l'allenatore viola e il suo staff lo valuteranno nei prossimi giorni calcolando che nel caso Dodo tornasse a destra, allora sarebbe Jimenez ad andare a sinistra. Un ruolo che l'ex Milan e Bournemouth in passato ha già svolto.