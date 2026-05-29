Inigo Perez saluta ufficialmente il Rayo Vallecano: per lui ora c'è il Villareal
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Inigo Perez, tecnico del Rayo Vallecano accostato in passato anche alla panchina della Fiorentina, ha salutato ufficialmente il club spagnolo dopo due anni e mezzo. Il tutto è avvenuto attraverso una conferenza stampa che è stata ricca di gratitudine e sentimento, in cui il tecnico ha confermato l’addio dopo aver guidato la squadra alla salvezza, eguagliato il miglior piazzamento della storia del Rayo e raggiunto una storica finale di Conference League, poi persa per 1-0 contro il Crystal Palace di Glasner. Il futuro di Inigo, riporta Tuttomercatoweb.com, sarà ora sulla panchina del Villarreal.
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