FirenzeViola Leadership cercasi: Gosens e De Gea non bastano, Paratici a caccia di esperienza sul mercato

vedi letture

Il nome di Acerbi in orbita viola è un indizio sulla via da seguire sul mercato: a questa Fiorentina servono leadership ed esperienza

La notizia arrivata nella giornata di oggi di un possibile interessamento da parte della Fiorentina per Francesco Acerbi, difensore italiano classe 1988 che potrebbe svincolarsi in virtù della scadenza del contratto con l’Inter al 30 giugno del 2026, ci porta a fare una riflessione su una lacune in particolare che dovrà essere colmata sul mercato in vista della costruzione della rosa del prossimo anno, ossia quella legata alla leadership e al carisma di alcuni singoli.

Una rosa con pochi leader

Uno dei problemi infatti che ha denotato la Fiorentina nel corso della difficile stagione calcistica appena conclusasi è stato quello legato alla gestione dei momenti negativi, che sono stati purtroppo tanti e che sono stati gestiti male non solo a livello societario ma anche a livello di campo. Quando infatti le cose non andavano, e questo in particolare è accaduto soprattutto, ma non solo, nella prima parte di stagione, sotto la gestione Pioli e sotto la primissima gestione Vanoli, all’interno della formazione viola si faceva fatica a trovare leader a cui aggrapparsi per uscire dalle sabbie mobili del fondo della classifica. Ci hanno provato De Gea, Gosens e prima di partire a gennaio anche Dzeko (ricorderete la scena del megafono e del confronto con la curva a Bergamo), ma nessuno di loro si è rivelato essere quel leader che serviva alla squadra.

Un mercato di qualità ed esperienza

Ecco quindi che in vista del prossimo anno uno degli obiettivi per il direttore sportivo Fabio Paratici sarà quello di inserire attraverso il mercato estivo non solo profili in grado di alzare la qualità tecnica, ma anche profili in grado di alzare il quantitativo di esperienza e di leadership. In tal senso ovviamente il nome di Acerbi, per quanto datato, rappresenterebbe l’identikit perfetto di quello che servirebbe alla Fiorentina. Un giocatore che ha già vinto in Italia con l’Inter, oltre che in nazionale all’Europeo del 2021 con l'Italia, e che sa farsi sentire in campo in quanto a carisma. Oltre a questo, poi alzerebbe certamente anche il livello tecnico della difesa, seppur ovviamente andrebbe gestito dal punto di vista del minutaggio.