Muharemovic ringrazia Grosso: "Con lui sono migliorato tanto, con altri magari non avrei giocato"

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Il difensore del Sassuolo,Tarik Muharemovic, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN nel corso della quale ha parlato anche del lavoro fatto nel club neroverde da quello che dovrebbe essere il prossimo tecnico viola, ossia Fabio Grosso: "Ho già detto al mio procuratore che, se ha giovani che hanno bisogno di giocare, di portarli al Sassuolo subito. Sono migliorato nel mantenere la concentrazione, nell'energia e in generale in difesa. Ovviamente ci sono dettagli come il dover stare sveglio, il non dover camminare mai, con Grosso sono migliorato tanto".

Sull'incontro avuto con Grosso quando Muharemovic trovava meno spazio in campo: "Me lo ricordo perché all'inizio non giocavo, era normale. Poi ho fatto tante partite, ma dopo l'inverno un po' meno e non sapevo cosa stesse succedendo. Mi sono fatto coraggio e ho chiesto che cosa pensasse di me e lui mi ha spiegato il suo punto di vista, dicendomi che credeva in me e che sapeva che avevo tante qualità. Lo ringrazio per tutto quello che mi ha fatto fare, con qualcun altro magari non avrei giocato".