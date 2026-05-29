Baldini sul momento del calcio italiano: "Sistema in mano a dei dirigenti lestofanti"

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Il commissario tecnico dell'Italia, Silvio Baldini, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare le amichevoli che attendono gli azzurri a giugno contro Lussemburgo e Grecia. Baldini tra i vari temi toccati ha parlato anche delle colpe e delle responsabilità del momento negativo che sta vivendo il calcio italiano: "La mia spiegazione è semplice: il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non coi giovani perché questo aiuta a fare i propri interessi.

Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo 'lestofanti', e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema"