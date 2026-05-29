Dall'Olanda, Fiorentina su Mijnans dell'AZ Alkmaar: concorrenza di due club italiani
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Arrivano news di mercato per la Fiorentina direttamente dall'Olanda. Secondi infatti quanto riportato da footballtransfer.com, i viola avrebbero messo nel mirino Sven Mijnans. Il portale sottolinea come la Fiorentina si sarebbe inserita con decisione nella corsa al centrocampista offensivo classe 2000, di proprietà dell’AZ Alkmaar. Paratici dunque sembrerebbe orientato a ricostruire anche il centrocampo tra i vari reparti che il club viola deve restaurare in vista della prossima annata, che a scanso di ribaltoni clamorosi vedrà Fabio Grosso sulla panchina gigliata.
Non solo Fiorentina però, in Italia sul giocatore ci sono anche Milan e Bologna, mentre all'estero occhio alla concorrenza di Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Tottenham.
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