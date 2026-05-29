Gilardino in vantaggio su D'Aversa per diventare il nuovo tecnico del Verona

Gilardino in vantaggio su D'Aversa per diventare il nuovo tecnico del VeronaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:44News
di Redazione FV

La panchina del futuro dell'Hellas Verona potrebbe essere guidata in futuro da un ex viola, Alberto Gilardino. L'ex tecnico del Pisa è in lotta con Roberto D'Aversa, protagonista di un'ottima seconda parte di stagione alla guida del Torino ma non sicuro di restare in granata, per sedersi sulla panchina dei gialloblù. Tra i due Gilardino al momento sembra essere leggermente in vantaggio. La decisione finale spetterà al ds Sean Sogliano che nel mentre valuta altre opzioni. Lo riporta Tuttomercatoweb.com