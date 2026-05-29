Gilardino in vantaggio su D'Aversa per diventare il nuovo tecnico del Verona
FirenzeViola.it
La panchina del futuro dell'Hellas Verona potrebbe essere guidata in futuro da un ex viola, Alberto Gilardino. L'ex tecnico del Pisa è in lotta con Roberto D'Aversa, protagonista di un'ottima seconda parte di stagione alla guida del Torino ma non sicuro di restare in granata, per sedersi sulla panchina dei gialloblù. Tra i due Gilardino al momento sembra essere leggermente in vantaggio. La decisione finale spetterà al ds Sean Sogliano che nel mentre valuta altre opzioni. Lo riporta Tuttomercatoweb.com
Pubblicità
News
Rilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccolidi Luca Calamai
Le più lette
1 Rilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
Copertina
FirenzeViolaLeadership cercasi: Gosens e De Gea non bastano, Paratici a caccia di esperienza sul mercato
Andrea GiannattasioPer Paratici si è mosso Cardinale ma il ds ha detto no. Viaggio in Usa decisivo per il budget estivo. Grosso a un passo: il ds si gioca tanto con questa scelta. Finale Primavera: serve un Viola Park sold-out
Angelo GiorgettiTra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsor
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com