Volpato ha sciolto gli ultimi dubbi: andrà ai Mondiali con l'Australia

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Cristian Volpato ha scelto, giocherà per l'Australia. L'attaccante esterno del Sassuolo, che è finito nelle ultime ore nel mirino della Fiorentina, non rappresenterà dunque l'Italia, nonostante abbia già giocato nelle selezioni giovanili. La nazionale australiana ha infatti comunicato ufficialmente di aver presentato tutta la documentazione necessaria alla FIFA ed è ora in attesa dell'autorizzazione al cambio di federazione da parte dell'organo di governo mondiale per ratificare la decisione di Volpato di cambiare nazionalità sportiva e rappresentare l'Australia. Il giocatore intanto si è aggregato al ritiro dei Socceroos a Los Angeles.

La rosa di allenamento dell'Australia comprende: Patrick Beach, Aziz Behich, Brandon Borrello, Jordan Bos, Martin Boyle, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cameron Devlin, Joe Gauci, Jason Geria, Lucas Herrington, Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Jacob Italiano, Paul Izzo, Mathew Leckie, Awer Mabil, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill, Kye Rowles, Mat Ryan, Harry Souttar, Mohamed Toure, Kai Trewin, Nishan Velupillay, Cristian Volpato e Tete Yengi.

La lista definitiva dei convocati per la Coppa del Mondo FIFA 2026™, composta da un massimo di 26 giocatori, dovrà essere presentata alla FIFA entro il 1° giugno.