FirenzeViola Il successo della Primavera, un patrimonio da valorizzare in prima squadra

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Lo scudetto della Primavera e l'importanza di veder crescere in prima squadra il valore dei giovani di casa viola. L'esempio (e il rimpianto) Kayode

Un successo inseguito, fin dall'anno scorso quando a vincere lo scudetto Primavera fu l'Inter, ma anche la conferma di come il settore giovanile resti il fiore all'occhiello della gestione degli ultimi anni. Quel che più conta resta però il processo di formazione dei giovani calciatori in questione, ed è sotto questo profilo che l'augurio è che la Fiorentina sappia sviluppare meglio, in prima squadra, il patrimonio di giovani che ha a disposizione

Due firme da prima squadra in finale

Di certo nelle ultime due stagioni da Palladino a Vanoli non sono mancate aperture a ragazzi saliti dalla Primavera, come nel caso di Comuzzo l'anno scorso o Balbo quest'anno, ma è più a lunga scadenza che il club viola dovrà dimostrare di saper gestire meglio i suoi talenti. Intanto però tra le note positive di ieri sera ci sono le firme sulla vittoria ai danni del Parma: il rigore di un Braschi che ha già esordito in serie A e il radoppio di quel Koaudio da tempo nel giro della prima squadra. Per loro, come per Balbo, servirà strutturare un percorso preciso in prima squadra, dando continuità alla loro crescita e sapendo scegliere bene chi trattenere e chi lasciar andare.

Percorsi da tutelare e rimpianti da scongiurare

In ottica futura, e al netto di un'attenzione verso i giovani che molti sottolineano tra le doti di Grosso, andranno studiate strategie che tutelino il patrimonio che la Fiorentina può valorizzare e veder crescere in prima squadra. Esempio da tenere a mente anche la gestione di Kayode, proabilmente ceduto a cuor troppo leggero e per una cifra (poco meno di 18 milioni) che oggi si avvicina anche economicamente a un rimpianto vista la crescita esponenziale nel giro della nazionale Under 21 e come prospetto tra i più interessanti di tutta la Premier League