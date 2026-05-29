Ufficiale Roma, Massara lascia i giallorossi: "Poste le basi per un futuro di successi"

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La notizia era già nell'aria ma da adesso è anche ufficiale. Frederic Massara e la Roma si separano. A comunicarlo ufficialmente è stato il club giallorosso attraverso una nota pubblicata sul sito:

"Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.

La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale".