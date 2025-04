Incredibile a San Siro, la Roma batte l'Inter 1-0 grazie a un gol di Soulé

L'Inter perde contro la Roma, lasciando via libera al Napoli, questa sera, di portarsi a più tre sulla strada dello Scudetto. In pochi giorni i meneghini rischiano di avere compromesso due obiettivi su tre, con il Barcellona alle porte. Finisce 1-0 con gol di Soulé, ma la Roma si è fatta preferire per larga parte: giallo finale per una trattenuta di N'Dicka su Bisseck, difficile da non punire con il calcio di rigore.