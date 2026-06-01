In attesa del mercato, intanto Volpato 'cambia' Nazionale: giocherà i Mondiali con l'Australia
È stata annunciata la lista definitiva dei 26 convocati dell'Australia per i Mondiali 2026, caratterizzata dalla selezione di ben 17 potenziali esordienti nella competizione. La squadra scelta dal commissario tecnico Tony Popovic per la rassegna iridata unisce volti nuovi a veterani di grande esperienza. Tra le novità spiccano i nomi di Cristian Volpato e Tete Yengi, entrambi alla prima convocazione assoluta e pronti a bagnare il loro debutto con la maglia della nazionale australiana. Per il primo, classe 2003 del Sassuolo nel mirino della Fiorentina, si tratta di una decisione dovuta anche all'opportunità di giocare i Mondiali. Volpato ha infatti rappresentato l'Italia nelle Nazionali giovanili salvo poi scegliere i Socceroos.
Ecco i convocati dell'Australia
Portieri: Mathew Ryan (AZ Alkmaar), Joe Gauci (Aston Villa), Paul Izzo (Randers FC).
Difensori: Aziz Behich (Melbourne City), Harry Souttar (Sheffield United), Kye Rowles (Hearts), Cameron Burgess (Ipswich Town), Lewis Miller (Hibernian), Thomas Deng (Albirex Niigata), Alessandro Circati (Parma), Jordan Bos (Westerlo), Jason Geria (Melbourne Victory).
Centrocampisti: Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Salernitana), Keanu Baccus (Mansfield Town), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O'Neill (Standard Liegi), Cameron Devlin (Hearts), Patrick Yazbek (Nashville SC).
Attaccanti: Mathew Leckie (Melbourne City), Mitchell Duke (Machida Zelvia), Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers), Nestory Irankunda (Bayern Monaco), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Livingston), Kusini Yengi (Portsmouth).
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