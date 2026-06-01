Italia Under-17 in semifinale: Croci in campo nel pareggio con la Danimarca

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Gli Azzurrini chiudono il Girone B al primo posto grazie al 3-3 contro i danesi. Nella ripresa spazio anche al giovane viola

L’Italia Under 17 di Massimiliano Franceschini ha chiuso il Girone B in vetta alla classifica e ha conquistato l’accesso alle semifinali dell’Europeo. Agli Azzurrini è bastato il pareggio per 3-3 contro la Danimarca al termine di una sfida ricca di emozioni. I danesi sono passati in vantaggio con Bro Hansen, ma la reazione italiana è stata immediata: prima dell’intervallo sono arrivati il gran gol di Biondini e le reti di testa di Dattilo e Donato che hanno ribaltato il risultato.

Croci in campo nella ripresa

Nella ripresa la Danimarca è riuscita a riequilibrare il punteggio, strappando almeno un pareggio. L’Italia, però, ha centrato l’obiettivo del primo posto e ora sfiderà la Spagna nella semifinale in programma giovedì 4 giugno. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Belgio. Nella seconda frazione ha trovato spazio anche il talento classe 2010 della Fiorentina Federico Croci, entrato in campo all’inizio del secondo tempo.