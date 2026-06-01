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Memorial Joe Barone, il figlio Giuseppe su IG: "Vi aspetto tutti al Viola Park"

Memorial Joe Barone, il figlio Giuseppe su IG: "Vi aspetto tutti al Viola Park"
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Alla vigilia dell'inizio della terza edizione del Memorial Joe Barone (LEGGI QUI tutti i dettagli), uno dei figli del compianto direttore generale viola, Giuseppe, ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine del padre e un messaggio per pubblicizzare l'evento che andrà in scena al Viola Park. Ecco il suo pensiero in merito: "Domani si terrà la 3a edizione del Torneo Joe Barone al Viola Park: non vedo l'ora di vedere tutti ed assistere alle partite di tutti i giocatori.

Ci vediamo domani!"