Giovanni Galli deciso: "Io definirei il ruolo di Paratici. Kean? Deve voler restare"

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Questo il pensiero dell'ex portiere viola, Giovanni Galli, ha commentato le vicende di casa Fiorentina: "Io definirei meglio il ruolo di Paratici, ripartendo dall'ammissione degli errori fatti. Serve la massima fiducia nel nuovo ds. Kean? Se ha anche il minimo dubbio sulla volontà di restare, bisogna cederlo. L’estate scorsa il giocatore e il suo entourage hanno avanzato richieste importanti e la Fiorentina ha investito molto senza ottenere un ritorno proporzionato. Oggi, però, gli equilibri sono cambiati e i rapporti di forza non sono più gli stessi".