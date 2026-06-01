Berrettini nella storia: batte Cerundolo e vola ai quarti del Roland Garros

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Risultato di rilievo per Matteo Berrettini, che supera Juan Manuel Cerundolo (n. 56 del mondo) in tre set e raggiunge i quarti di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera, a cinque anni dalla precedente apparizione. Decisivi il recupero del break nel decimo game del terzo set e il tie-break conclusivo, nel quale l'azzurro annulla tre set point prima di chiudere l'incontro.

Con questo risultato, Berrettini, numero 105 del ranking ATP, diventa il giocatore con la classifica più bassa a raggiungere i quarti di finale del Roland Garros dal 2007. Per lui si tratta del settimo quarto di finale Slam e del primo dagli US Open 2022. È inoltre il quarto italiano nell'Era Open a raggiungere più volte i quarti di finale a Parigi, dopo Adriano Panatta, Jannik Sinner e Corrado Barazzutti. Dall'inizio del 2020 mantiene anche un bilancio di 12 vittorie e nessuna sconfitta contro tennisti argentini. Grazie a questo risultato è già risalito al numero 47 del ranking mondiale virtuale.