Palladino torna sulla Fiorentina: "Ho fatto un gran lavoro e ho lasciato due anni di contratto"

Raffaele Palladino torna sul suo addio alla Fiorentina. Dopo la vittoria contro il Torino di ieri sera, il tecnico dell'Atalanta ha preso la parola ai microfoni della Rai e si è soffermato nuovamente sull'ultima stagione sulla panchina viola, culminata con la separazione a giugno: "Nessuno mi ha cacciato dalla Fiorentina, sono stato io a venire via. Credo di aver svolto un gran lavoro, siamo arrivati sesti e non accadeva da più di 10 anni. Ho provato a dare il mio contributo per valorizzare i giocatori, ma non c'erano le stesse visioni tra me e la società, così ho preferito cambiare rinunciando anche a due anni di contratto.

Qua all'Atalanta si è aperto un portone: è un grande club, ambizioso. Sono molto felice".