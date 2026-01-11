Serie A, a San Siro si sfidano Inter e Napoli: le formazioni ufficiali
La domenica di Serie A, che ha visto la Fiorentina pareggiare per 1-1 in casa contro il Milan, si chiuderà alle 20:45 con il big match tra Inter e Napoli. La gara mette in palio punti fondamentali per la lotta allo scudetto, con i nerazzurri che in caso di vittoria si porterebbero a più 7 sui partenopei e a più 5 sul Milan, mentre in caso di sconfitta la classifica si accorcerebbe ulteriormente. Queste le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez. Allenatore: Cristian Chivu. A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sučić, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Esposito.
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.
