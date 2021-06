Il SECOLO XIX, Italiano: intrigo clausola e tempi

Il quotidiano ligure Il Secolo XIX fa il punto sulla questione Italiano, spiegando come la questione della clausola rescissoria stia richiedendo tempo. C'è infatti la questione tecnica su chi e come pagarla. Ovviamente il contratto è tra Italiano e lo Spezia e deve essere il tecnico formalmente a pagare. Ma è altrettanto ovvio che la Fiorentina cerchi il modo per "rimborsare" il milione netto che l'allenatore deve pagare, magari con una cifra una tantum di entrata, prima di fargli il contratto vero e proprio. Il quotidiano parla di un ingaggio netto a 1,25 che può salire a 1,45 al raggiungimento di determinati obiettivi. I due club, secondo il quotidiano, sono intenzionati a risolvere la questione entro il 2 luglio.