Il ritorno più atteso per il modulo e l'esperienza: riecco Robin Gosens

vedi letture

La Nazione fa il punto sul rientro di Robin Gosens. Sabato a Parma il tedesco ha finalmente rimesso piede in campo, chiudendo un’assenza tormentata iniziata il 29 ottobre contro l’Inter, quando uno stiramento alla coscia – apparentemente banale – ha finito per trasformarsi in un calvario fatto di rinvii e ricadute. Le buone notizie per la Fiorentina sono almeno due.

La prima è tattica: Gosens rappresenta un’alternativa fondamentale sulla corsia di sinistra, capace di garantire equilibrio e copertura in fase difensiva (non a caso l’idea di passare alla difesa a quattro nasce dal suo rientro). La seconda è caratteriale: il tedesco porta in dote esperienza e quella mentalità da trascinatore che dovrà fare la differenza nella risalita viola verso la salvezza.