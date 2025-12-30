Edin Dzeko verso l'addio, TMW: "Su di lui ci sono Genoa e Cagliari"
Edin Dzeko può partire a gennaio. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, al momento sono due i club che si sono mossi per provare a ingaggiarlo: il primo è il Genoa allenato dal suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, il secondo è il Cagliari alla ricerca di un 9 che possa sostituire l'infortunato Andrea Belotti. In entrambi i casi non siamo alla chiusura, ma i contatti sono in corso: sia per convincere il calciatore ad accettare l'eventuale nuova destinazione, sia per trovare una quadra economica visto che lo stipendio di Dzeko a Firenze si attesta poco sotto i due milioni di euro netti.
